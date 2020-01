Risarcimento danni per incidenti mortali: sempre più italiani si affidano al web

Durante la guida su strada ciò che non dovrebbe mai venir meno è la sicurezza. Prestare attenzione è fondamentale per prevenire spiacevoli incidenti e non arrecare danni a se stessi e, soprattutto, agli altri. Tuttavia, al di là del grado di attenzione, vi è comunque la possibilità di imbattersi in sinistri, sia per errore di uno dei conducenti, che per problemi sopraggiunti al mezzo di trasporto.

A seconda delle situazioni e dell’entità dell’incidente, è possibile chiedere un indennizzo, usufruendo di validi servizi online gratuiti, e ricevere assistenza su come ottenere un risarcimento danni per incidente mortale.

Come procedere in caso di incidente stradale

Negli ultimi anni, gli utenti stanno beneficiando delle potenzialità che è in grado di mettere a disposizione il web. La rete, infatti, è diventata uno strumento che viene usato ogni giorno, non solo per comunicare o fare delle semplici ricerche.

Un numero sempre più ampio di italiani, infatti, preferisce usare le risorse online per usufruire di determinati servizi, senza la necessità di doversi recare fisicamente nelle sedi opportune. Ciò vale anche per quel che riguarda la richiesta di assistenza per risarcimento danni dovuto ad un incidente stradale mortale.

Di solito, in caso di incidente, è necessario innanzitutto farlo presente alle assicurazioni delle parti in causa (entro 72 ore), compilando precedentemente la constatazione amichevole (CAI) e recarsi presso gli uffici appositi.

A seconda delle conseguenze del sinistro, vi sono diverse circostanze che possono portare al risarcimento, come per esempio danni riportati dal mezzo e lesioni fisiche, che si suddividono tra quelle ridotte (meno del 9 per cento di invalidità) e quelle di vasta entità (più del 9 per cento).

Per quanto riguarda i primi due casi, il soggetto può chiedere all’agenzia di assicurazione personale il risarcimento, mentre per le lesioni gravi ci si dovrà rivolgere a quella del conducente avente la colpa. Le cose si complicano, ovviamente, in caso di incidente stradale mortale. In questo caso è fondamentale avere tutta la documentazione necessaria a tutelare al meglio gli interessi della famiglia.

Per ottenere ciò, però, è consigliabile affidarsi a dei veri esperti, i quali abbiano le competenze necessarie per verificare le modalità e le reali possibilità di successo, il tutto magari senza dover anticipare denaro per avviare la procedura, cosa che spesso può risultare molto dispendiosa.

Risarcimento Facile, il servizio gratuito di assistenza online

Negli ultimi anni, come anticipato, molti italiani stanno usufruendo di soluzioni online per cercare di ottenere l’indennizzo dovuto in caso di incidente stradale mortale. Tra i punti di riferimento del settore, per la serietà e la competenza profuse, si annovera Risarcimento Facile.

Si tratta di una piattaforma web cui collabora un ampio numero di professionisti, per lo più avvocati e medici legali, che stabiliscono dopo attenta valutazione se portare o meno avanti le pratiche.

Il procedimento per avviare una pratica è molto semplice, e soprattutto gratuito. Il cliente riporta tutte le modalità con cui è avvenuto l’incidente, in ogni particolare. Il team di lavoro visiona attentamente le informazioni e soltanto dopo decide se vi sono le condizioni per avviare l’iter procedurale per chiedere il risarcimento alla compagnia del soggetto presunto colpevole del sinistro.

Il servizio di risarcimento proposto da Risarcimento Facile, per il cliente, risulterà completamente gratuito. Il compenso, infatti, verrà generato in caso di ottenimento della cifra richiesta, e sarà erogato direttamente dalla società assicurativa del conducente che ha causato l’incidente.