Serie B: nuova squadra per Cristian Molinaro

Nel pomeriggio di oggi il Venezia ha reso noto di aver perfezionato l’intesa per l’acquisto del terzino Cristian Molinaro, atleta classe 1983 rimasto svincolato.

Il calciatore cilentano, originario di Pellare (Moio della Civitella) torna cosi in campo, nella serie cadetta, come era nell’area da giorni. Il calciatore, ex di Juventus, Salernitana e Stoccarda, si è legato ai lagunari con contratto fino al 30 giugno 2020.

Molinaro ha vestito la maglia della Salernitana nel periodo 2014-2018, collezionando 81 presenze con 1 gol.