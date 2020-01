Monte San Giacomo: punta a ricevere fondi per la strada comunale

MONTE SAN GIACOMO. L’amministrazione comunale ha deciso nelle scorse settimane di richiedere fondi per la viabilità. L’occasione è stata offerta da un decreto interministeriale pubblicato da parte di Mef e Mit. I due ministeri hanno deciso di reinvestire le economie derivanti da altre due progettazioni già concluse.

Monte San Giacomo, qualora beneficiario, interverrebbe sulla strada comunale Costariello. Spesa: 200mila euro; di questi 150mila euro per i lavori e la parte restante per somme a disposizione dell’Ente.

In questo modo l’amministrazione comunale di Monte San Giacomo, guidata dal sindaco Raffaele Accetta, spera di ottenere i finanziamenti per poter intervenire su una viabilità compromessa che il Comune, con fondi propri, non potrebbe provvedere a ripristinare.