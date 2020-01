Colpito da legonella: muore 70enne di Buonabitacolo

Dramma nel Vallo di Diano. Un 70enne di Buonabitacolo è morto dopo aver contratto la legionella. L’uomo è stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. L’Asl Salerno ha avviato una indagine per capire le cause della malattia.

L’azienda sanitaria, in particolare, ha inviato degli ispettori per verificare azienda e abitazione dell’uomo.

L’obiettivo è quello di trovare l’origine del contagio al fine di escludere altri casi.