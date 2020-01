Serie B: Salernitana, i consigli di Roberto Cardinale

Roberto Cardinale è stato uno dei personaggi che ha legato maggiormente il suo nome a quello della Salernitana. L’ex calciatore ha vestito la maglia dei granata, tra il 1999 e il 2009, 86 volte in Serie B e 49 in C1. Il difensore ha indossato, inoltre, in 19 occasioni la casacca dell’Under 20, con cui ha realizzato una rete il 19 settembre 2001 contro la Francia, e in 3 quella dell’Under 21. Il classe 1981 ha esordito, poi, nella massima serie con il Perugia, contro il Siena, il 24 gennaio 2004. Abbiamo raggiunto Roberto Cardinale, nei giorni passati, per una breve intervista:

Roberto che ricordo porti della tua esperienza a Salerno?

<<Ho sicuramente maturato esperienze magnifiche in tutte le mie stagioni a Salerno. Con i granata – ricorda Cardinale- ho compiuto i primi passi da calciatore, con il settore giovanile guidato dalla coppia Provenza-Coscia. Da li indimenticabili resteranno l’esordio in Serie B, la vittoria del campionato, per finire al raggiungimento dell U21. Ricordo volentieri anche le salvezze ottenute con mordente. Anche l’emozione per il centenario è stata tantissima. Ricevere un vero attestato di stima da una città come Salerno è un qualcosa di straordinario. Forza Salernitana sempre>>.

La Salernitana sta navigando a corrente alternata nell’ultimo periodo. Come vedi i granata quest’anno?

<<Dare un giudizio da fuori non è mai semplice. La situazione attuale sicuramente non è delle migliori. Una piazza come Salerno meritera sicuramente qualcosina in più, il campionato però è ancora apertissimo. Per puntare in alto bisognerebbe trovare un diverso equilibrio a livello generale, e non mi riferisco solo ai risultati>>.

Negli ultimi giorni si è aperto il mercato, cosa servirebbe a tuo avviso?

<<Il mercato è un momento particolare della stagione, che può destabilizzare l’attenzione di tutti. Fare nomi non è facile: punterei di sicuro su gente che ha fame e con grande voglia di imporsi. Questo spesso fa la differenza in ogni categoria>>.