Isca Tufolo, riapertura il 20 gennaio

BELLOSGUARDO. Aggiornamenti su rete viaria sp 439, Isca Tufolo. Per l’esecuzione dei lavori in sicurezza, con ordinanza n. 611 del 13-11-2019 dell’Amministrazione Provinciale di Salerno veniva disposta la chiusura totale della strada S.P. 439 in località Isca Tufolo (dal punto di innesto con S.S. 166 fino al bivio per Laurino) fino alla data del 09-02-2020. Successivamente il Comune di Bellosguardo ha richiesto di rimodulare tale data al fine di ridurre i disagi apportati alla popolazione residente, richiesta che ha fatto anche Salvatore Iannuzzi, presidente della Comunità del Parco, pertanto la provincia con ordinanza n. 648 del 09-12-2019, ha fissato la nuova data di riapertura della S.P. 439 per il giorno 27/12/2019.

Viste le avverse condizioni metereologiche, l’impresa e la direzione lavori hanno avanzato istanza al Comune e lo stesso alla Provincia al fine di prorogare la chiusura del tratto relativo alla 1° Fase dei lavori, fino al giorno 20 Gennaio 2020.

Pertanto la provincia con Ordinanza numero 679 del 23/12/2019 ha prorogato la chiusura della strada al giorno 20/01/2020. Quindi il 20 verrà aperto il tratto che interessa i vari Comuni anticipando i tempi originariamente previsti di 19 giorni.