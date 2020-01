Felitto: taglia i suoi capelli per donarli alla lega per la lotta ai tumori

FELITTO. Taglia la sua lunga treccia per donarla alla Lilt, lega per la lotta contro i tumori. Il nobile e generoso gesto è di Katia Schiavo, originaria di Felitto ma residente a Brunico. I capelli serviranno per la fabbricazione di parrucche per i malati di cancro che hanno perduto, come conseguenza ai vari trattamenti, i propri capelli.

Un’azione preziosa che ha ricevuto l’elogio di quanti la conoscono “con questo grande gesto ci hai fatto capire che nella vita piccoli gesti rendono grande una persona. Sono quei gesti che ci fanno capire il tuo piccolo cuore quanto sia grande, generoso, nobile. La nostra comunità è fiera di te”.