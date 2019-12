Torna “Sere…nate laurinesi”. Appuntamento il 28 e 29 dicembre

Tutto pronto per “Sere…nate laurinesi“. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Laurino Antica Civitas”, formata da ragazzi d’età compresa tra 20 e 30 anni.

L’evento è giunto alla terza edizione: si tratta di una vera e propria festa popolare nata per valorizzare il territorio facendo rivivere la tradizione di Laurino attraverso canti, suoni balli e prodotti tipici del Cilento.

L’appuntamento è per il 28 e 29 dicembre in corso Garibaldi, ai piedi del paese. Artisti di strada animeranno la serata; il 28 dicembre, inoltre, protagonista la musica di Manuel Scarpitta & Folk Band; il 29 dicembre i Kiepò. Durante la serata sarà possibile gustare prodotti locali, dal cavatiello con ragù di selvaggina, ai ravioli, dallo spezzatino di vitello, alle costolette di maiale e agli spiedini di pecora arrosto, dal caciocavallo impiccato, alla pizza fritta. Non mancheranno dolci della tradizione tipica natalizia, la birra artigianale el’ottimo vino locale. Apertura degli stand ore 19:30.