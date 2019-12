FOTO | Castellabate, danni e paura per il mare in tempesta

Non è stata una nottata facile quella degli abitanti di Santa Maria di Castellabate. Una violenta mareggiata, come non si vedeva da tempo, si è abbattuta su tutto il litorale destando forte preoccupazione e diversi disagi.

Questa mattina infatti, alle prime luci dell’alba, i danni erano sotto gli occhi di tutti. Il mare è arrivato fino a pochi passi dalle case che costeggiano i due lungomare “Pepi” e “Bracale”, schiuma e detriti sparsi lungo la strada hanno limitato la circolazione automobilistica ed inoltre è stato constatato anche il crollo di qualche piccola struttura, in legno, posta nelle vicinanze del mare. Nel celebre porticciolo delle “Gatte” la forza delle onde ha sradicato letteralmente il muretto in pietra presente ormai da tantissimi anni mentre invece, sulla spiaggia di “Marina Piccola”,​ il mare è giunto sino agli “scaloni” del lungomare.​

In mattina prontamente in azione anche le macchine operatrici​ messe in campo dal comune con l’ausilio della “Castellabate Servizi”per cercare di sgombrare le strade e aiutare a spalare la tanta sabbia, mista a fango, posatasi per terra. Non sono di certo mancate ,comunque, anche le critiche da parte della minoranza per via del nuovo sistema di difesa costiera del centro abitato realizzato recentemente, costato più di 4 milioni di euro e reo di non aver funzionato a dovere.​Immagini e video da brividi quelli che in tantissimi hanno postato sui social, diventando subito virali online, a testimoniare la portata del maltempo che continua a destare preoccupazione. Le condizioni meteo sembrano essere in miglioramento ma l’attenzione rimane comunque alta e vigile da parte della protezione civile.