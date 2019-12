Al sindaco di Pisciotta Ettore Liguori cittadinanza onoraria di Roccadaspide

ROCCADASPIDE. Il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, cittadino onorario di Roccadaspide. Un provvedimento che arriva “In considerazione del profondo senso dello Stato, la sincera devozione per le istituzioni, le riconosciute doti di equilibrio e saggezza, sempre vicino alla Comunità di Roccadaspide per il costante sostegno al fianco del nostro Ente nell’affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, con grande sensibilità e immancabile presenza”.

Lo scorso 14 dicembre l’assise ha dato il via libera alla proposta lanciata dal vicesindaco Girolamo Auricchio. “In veste di Assessore alla Sanità e di Presidente dell’Amministrazione provinciale, il senatore Ettore Liguori ha operato fattivamente, quale mirabile esempio di impegno civile e politico, per l’apertura dell’Ospedale di Roccadaspide con indubbio accrescimento della visibilità dell’Ente medesimo”, si legge nelle motivazioni. E ancora: “quale amministratore della Provincia di Salerno, molto si è prodigato per la crescita sociale, civile ed economica di Roccadaspide e delle aree interne, pianificando e realizzando importanti opere infrastrutturali in questo abito territoriale, quali l’ampliamento Liceo scientifico e la sistemazione della viabilità”.

Pertanto, “per l’impegno profuso a beneficio della popolazione rocchese, dimostrandole particolare legame in veste istituzionale e umana, è ritenuto meritevole del maggior titolo di gratificazione che questo Comune riserva ad illustri personalità”.