Postiglione si illumina, al via il concorso

POSTIGLIONE. Concorso natalizio Postiglione si illumina. La ProLoco di Postiglione in collaborazione con l’amministrazione comunale ha indetto il concorso pubblico “Postiglione si illumina” il cui obiettivo è rendere l’aspetto del borgo gradevole e festoso grazie agli addobbi natalizi di vario genere e luminarie in giardino, portici, balconi, finestre, davanzali, vetrine. Insomma un vero e proprio borgo “natalizio” allestito per l’occorrenza.

La partecipazione è gratuita, basta scattare una foto e inviarla al numero 3357173192 di whatsapp. Si ha tempo fino al 21 dicembre. La premiazione avverrà il 6 gennaio 2020 alle ore 17 presso la Casa Comunale.



“L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività tese alla promozione del territorio e stimolare la creatività decorativa, invitando tutti a vivere con grande partecipazione lo spirito delle festività natalizie- commenta il presidente della ProLoco Aniello Stravino- il concorso è rivolto a tutti. Una raccomandazione: le foto non dovranno essere ritoccate digitalmente e nel messaggio da inviare su whatsapp, in numero di 4, dovrà essere riportato il nome e cognome del concorrente, data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio e l’ubicazione dell’immobile addobbato ”