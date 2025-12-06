Vallo della Lucania: torna il Premio Aniello De Vita

Domenica 28 dicembre 2025 a Vallo della Lucania, presso il Teatro “Leo De Berardinis” con inizio alle ore 18.30, andrà in scenala III edizione del “Premio Aniello De Vita”, il concorso nazionale che celebra la memoria di Aniello De Vita e la bellezza della Canzone Cilentana.

I finalisti

L’evento è dedicato ai giovani autori e interpreti under 35. Ideato da Lillo De Marco, con la direzione artistica del M° Angelo Loia, vede i 13 finalisti provenienti da tutta Italia:

Alice – Varese (VA), Alice Popolo – Verona (VR), Androman – Civitavecchia (RM), Antonio Calabrese – Bracigliano (SA), Cristina Di Falco – Siracusa (SR), Daniele Di Lauri – Eboli (SA), Denise Battaglia – Cesena (FC), Ghepo – San Marzano sul Sarno (SA), K Viral – Napoli (NA), Manuel Dang – Ascea (SA), Margine (band) – Pesaro (PU), Monica Vellucci – Sessa Aurunca (CE), Nikodemo – Pozzuoli (NA)

Gli ospiti

Tanti gli ospiti sul palco del De Berardinis, assieme ad artisti di primo piano come Mariella Nava e Michele Pecora, i vincitori 2024 Belly Button & Coro Onda e l’atteso Michele Zarrillo.

Saranno presenti inoltre Andrea Miccichè (Nuovo IMAIE), Renato Tanchis (Warner Music Italy) e Anna Bischi Graziani (del Festival Pigro – Ivan Graziani) per un’edizione da non perdere.

L’orchestra, che accompagnerà dal vivo finalisti e ospiti, è diretta dal M° Umberto Elia (pianoforte e arrangiamenti) con i musicisti Antonio Brunetti (basso), Emanuela Cariello (cori), Frank Cara (chitarra), Mariano Castiello (tastiere e programmazione), Gianluca Perazzo (batteria), Angelica Parisi (cori), Antonio Parisi (percussioni), Angelo Sodano (chitarra).

Il programma

Numerose le novità di questa edizione che cresce di anno in anno anche grazie alle collaborazioni con Gruppo Eventi e Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo.

La giornata del 27 dicembre nel comune di Moio della Civitella sarà interamente dedicata alla formazione e alle masterclass. Qui si svolgeranno incontri tra esperti del settore e gli artisti finalisti, con approfondimenti su temi centrali per il musicista contemporaneo: professioni del musicista digitale, download e tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi, modalità di esecuzione e gestione delle opere musicali. È prevista una masterclass sulla canzone d’autore, con un focus speciale sull’opera di Aniello De Vita. A seguire il cocktail di benvenuto presso la cantina Vignanova.

Il Premio è sostenuto e patrocinato dal MiC, dal Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni, dalla Regione Campania e dai Comuni di Moio della Civitella e Vallo della Lucania.

«Il Premio celebra la memoria di Aniello De Vita e della Canzone Cilentana, oggi iscritta all’IPIC – il Catalogo Regionale dei Beni Culturali Immateriali – e questo rappresenta per noi un profondo motivo di orgoglio identitario – dichiara il direttore artistico, M° Angelo Loia –. Manteniamo vivo un patrimonio che non è soltanto memoria, ma diventa punto di partenza per nuove visioni. I giovani artisti che partecipano al concorso guardano alle radici con rispetto, reinterpretando il passato con una sensibilità moderna. Sono una vera fucina di innovazione musicale e di contemporaneità: sanno trasformare la tradizione in un linguaggio attuale, fresco e proiettato verso il futuro, in un dialogo continuo tra eredità culturale e innovazione».

«Tante le relazioni e i partenariati costruiti nel tempoper una rete culturale e strategica ampia e partecipata – sottolinea Lillo De Marco, ideatore e produttore del Premio-. Tra i sostenitori figurano Gelbison Città Territorio, Vignanova, Club Unesco per Elea, Yamaha Instruments, BCC Magna Grecia, BCC Monte Pruno e numerosi altri partner privati che ringrazio per una macchina operativa che sostiene il ricambio generazionale, valorizza nuovi artisti e genera un indotto importante per l’economia e l’ospitalità del territorio. Unire musica e identità territoriale, riportando il Cilento, terra di biodiversità e della grande filosofia eleatica al centro di un percorso culturale capace di muovere persone, idee ed emozioni».