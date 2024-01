Vallo della Lucania: mons. Calvosa punta ad un ufficio diocesano per il sostegno alle persone con disabilità | VIDEO

La Diocesi di Vallo della Lucania ha avviato un progetto sinergico in collaborazione con diverse realtà associative locali per offrire un sostegno capillare alle persone con disabilità. Il Vescovo, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, ha promosso un incontro conoscitivo dal titolo “Insieme si può fare”, aperto non solo alle associazioni ODV e APS, ma a tutte le persone di buona volontà che desiderano contribuire a un servizio di prossimità per le persone con disabilità.

L’incontro “Insieme si può fare”

L’incontro si terrà il prossimo 18 gennaio presso il Seminario Diocesano alle ore 18:00. L’obiettivo principale dell’incontro è individuare i bisogni e le risorse presenti nel territorio e definire le azioni necessarie per sostenere i progetti di vita delle persone con disabilità, sia all’interno che all’esterno della Chiesa. La partecipazione di volontari e associazioni sarà fondamentale per creare una rete organizzativa efficace.

L’Ufficio diocesano per il sostegno alle persone con disabilità

Mons. Calvosa ha proposto la creazione di un Ufficio diocesano specifico che si occupi del sostegno alle persone con disabilità. L’obiettivo è raccogliere le risorse disponibili e organizzare una sinergia tra volontari e associazioni per offrire un servizio completo. La costituzione di questo Ufficio sarà guidata dalle disponibilità raccolte durante l’incontro del 18 gennaio.

Un approccio centrato sulla persona

Mons. Calvosa sottolinea l’importanza di guardare alla persona nella sua interezza e di considerare la disabilità come una condizione esistenziale da sostenere, piuttosto che una condizione da guarire.