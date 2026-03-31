Vallo della Lucania: l’appello di Christian Durso a Fico: «riapra la piscina»

Christian Durso, giovane punto di riferimento per le persone con disabilità nel Cilento e non solo, torna a intervenire sulla chiusura della piscina terapeutica dell’ASL di Salerno a Vallo della Lucania.

L’appello a De Luca nel 2025

Il 1 aprile 2025, in occasione della visita dell’allora ex governatore Vincenzo De Luca all’ospedale “San Luca”, Durso aveva lanciato un accorato appello chiedendo con forza la riapertura della piscina, struttura essenziale per tutte le persone con disabilità che in acqua riescono a muoversi e a svolgere attività riabilitative fondamentali. “De Luca, ricorda Durso, si era impegnato a rifare da capo la piscina, chiusa per problemi di agibilità.

“Ad oggi nessuna novità”

Ad oggi non sono a conoscenza di ulteriori sviluppi”. L’unica novità appresa, prosegue, riguarda l’uscita della Regione Campania dal piano di rientro: “Questa era l’opposizione principale sollevata da De Luca, poiché i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) non prevedono più la terapia in acqua, e le Regioni possono attivare servizi extra LEA solo se non sottoposte a piano di rientro”.

L’appello al presidente della Regione Campania, Roberto Fico

Alla luce di questo cambiamento, Durso rivolge ora un nuovo appello: “Chiedo al governatore Fico di farsi carico della mia precedente richiesta, per consentirci di tornare a svolgere la terapia in acqua”