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Vallo della Lucania: in arrivo oltre 2,4 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica

Il Comune di Vallo della Lucania beneficia di un contributo di quasi 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza di San Crescenzo, Cerzito e Mazzavacche

Redazione Infocilento
Municipio di Vallo della Lucania

Il Comune di Vallo della Lucania ha ottenuto un importante finanziamento di 2.499.464,55 euro destinato a interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico. Lo stanziamento è stato ufficializzato con la pubblicazione della graduatoria allegata al Decreto del 6 maggio 2026, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Interventi mirati nelle località San Crescenzo, Cerzito e Mazzavacche

Le risorse economiche saranno impiegate specificamente per la messa in sicurezza idrogeologica di tre aree chiave del territorio comunale: le località di San Crescenzo, Cerzito e Mazzavacche. Si tratta di zone che richiedevano interventi strutturali per la mitigazione dei rischi naturali e che ora saranno oggetto di una pianificazione tecnica volta a garantire stabilità al suolo e protezione alle infrastrutture.

Un impegno amministrativo per la prevenzione

L’ottenimento di questi fondi rappresenta il risultato di un’attività amministrativa mirata a intercettare le risorse ministeriali per la salvaguardia del paesaggio e della cittadinanza. Come sottolineato dall’ente, queste località sono “aree del Comune che per la prima volta sono state poste all’attenzione dell’agire amministrativo”, a testimonianza di una rinnovata attenzione verso le zone periferiche e i punti più vulnerabili del territorio.

L’operazione si inserisce in una visione di lungo periodo che punta alla resilienza del territorio vallese, confermando la direzione intrapresa con lo slogan “Un impegno che continua. Per Vallo.”

Un’altra buona notizia per la viabilità comunale, come annunciato dal Comune, dopo l’approvazione della variante progettuale relativa ai lavori di sistemazione del vallone nella frazione Angellara è stata realizzata la messa in sicurezza della strada di collegamento interno tra la frazione Angellara e i comuni di Cannalonga e Novi Velia.

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