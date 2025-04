Vallo della Lucania: il Cine-Teatro La Provvidenza aderisce alla proiezione speciale di The Chosen

Anche il Cine-Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania aderirà alla serata-evento nazionale con la proiezione speciale di The Chosen – Ultima Cena. L’iniziativa, promossa dal Vescovo Vincenzo Calvosa in collaborazione con l’Ufficio di Animazione Culturale e l’Ufficio Comunicazioni Sociali, si terrà il 16 aprile, in occasione del Mercoledì Santo, al termine della Messa Crismale.

Proiezione serale per prepararsi alla Santa Pasqua

La proiezione della puntata speciale dedicata all’Ultima Cena della celebre Serie TV che narra la vita di Gesù si svolgerà alle ore 20.00 presso La Provvidenza. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di “favorire e promuovere una ulteriore forma di evangelizzazione idonea a preparare i fedeli a vivere con pienezza e autenticità la Santa Pasqua”.

Prezzo ridotto del 50% per volere del Vescovo

Per volere del Vescovo Calvosa, il prezzo del biglietto sarà ridotto del 50% per tutti gli spettatori, con un rimborso diretto alla cassa per l’integrale quota parte di competenza della Diocesi. Pertanto, il costo per assistere alla proiezione sarà di soli 5 euro, a fronte del prezzo di 10 euro applicato negli altri cinema italiani che aderiscono all’evento.