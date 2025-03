Vallo della Lucania, al Seminario Diocesano la visione gratuita della serie tv “The Chosen” | VIDEO

A partire dall’11 marzo, ogni martedì sera alle 19.15 presso l’Auditorium del Seminario Diocesano di Vallo della Lucania, verrà proiettato un episodio della serie TV The Chosen. Ieri il primo appuntamento.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dal Servizio Diocesano di Animazione Culturale, si propone come un appuntamento fisso per guardare insieme e discutere la serie TV che racconta in maniera moderna le vicende della vita di Gesù. Durante il periodo natalizio scorso, era stata proposta la puntata speciale sulla Notte di Natale, intitolata Holly Night, in contemporanea con oltre 500 luoghi in tutta Italia. Ora la Diocesi rilancia l’iniziativa, offrendo la visione gratuita dell’intera prima stagione, un’idea fortemente sostenuta dal Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa e dal responsabile del Servizio di Animazione Culturale Don Bruno Lancuba.

L’obiettivo

Sarà l’occasione per guardare insieme ogni episodio e confrontarsi sugli aspetti più stimolanti che la caratterizzazione dei protagonisti e l’attenta sceneggiatura offrono di volta in volta. Già ieri sera, molti stimoli sono emersi dalla visione del primo episodio, con la presenza di Don Bruno Lancuba che ha saputo guidare e stimolare il dibattito con puntuali richiami al testo della Scrittura e alla cultura ebraica nella quale erano inseriti i diversi personaggi: da Simon Pietro a Nicodemo, da Levi/Matteo a Maria di Magdala. Un’iniziativa culturale che promuove la conoscenza biblica attraverso un linguaggio moderno ma fedele alla Scrittura, sulla falsariga dell’iniziativa già lanciata lo scorso anno da TV 2000. L’appuntamento con il secondo episodio della prima stagione è fissato per il prossimo martedì alle 19.15 presso l’Auditorium Diocesano.