Vallo della Lucania: riapre l’oratorio del Seminario Diocesano

Tutto pronto per la riapertura degli spazi oratoriali presso il Seminario Diocesano di Vallo della Lucania. Domenica 23 giugno alle ore 20.30 il Vescovo S.E. Mons. Vincenzo Calvosa darà la benedizione agli spazi finalmente recuperati alle attività ludiche per poi vestire le scarpette da calcio e capitanare la squadra dei sacerdoti che sfiderà la squadra degli operatori e volontari degli oratori.

Le opere

Dopo i lavori avviati ad inizio anno, saranno aperti alla fruizione dei giovani del comprensorio non soltanto il campo di calcetto in erbetta sintetica, ma anche tre sale destinate ad attività ludico-ricreative: la prima allestita come “sala musicale”, insonorizzata e provvista degli strumenti, le altre due destinate alle altre attività rivolte sia ai bambini che agli adulti secondo le diverse proposte che le associazioni del territorio faranno pervenire.

Gli spazi sono dotati di spogliatoi e servizi, proprio al fine di consentire lo svolgimento dell’attività ludica nel più assoluto comfort. Dopo l’estate saranno oggetto di intervento anche gli spazi delle palestre secondo le esigenze del territorio a cui il Vescovo intende andare incontro insieme a tutti gli educatori, volontari e operatori degli oratori che gravitano su Vallo della Lucania.

«Un segnale importante per una Chiesa che intende vivere pienamente a servizio della propria comunità e una grande opportunità offerta ai giovani e alle associazioni del territorio per stimolare attività sempre nuove e creative nel segno della gioia della comunione fraterna», fanno sapere dalla Diocesi.