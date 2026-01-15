Vallo della Lucania: allo stadio Morra la posa del manto erboso

Proseguono i lavori allo stadio Giovanni Morra, storica casa della Gelbison e punto di riferimento per tutti i tifosi rosso-blu. In questi giorni il cantiere è entrato in una fase decisiva con la posa del nuovo manto erboso, intervento atteso da tempo e fondamentale per il ritorno dell’impianto alla piena funzionalità.

Un risultato importante

A esprimere soddisfazione è il consigliere comunale di Vallo della Lucania Vincenzo Puglia, che sottolinea come l’intera operazione di posa del tappeto erboso possa concludersi nell’arco di 15-20 giorni. Un risultato che trova il plauso anche dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, impegnata nel portare avanti un’opera complessa e strategica per lo sport cittadino.

I lavori

I lavori, tuttavia, non si fermano al terreno di gioco. Nei prossimi step è prevista la pulizia e sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile. Seguirà poi la sistemazione degli spogliatoi, intervento di cui il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi aveva già annunciato di volersi fare carico, a conferma della collaborazione tra società sportiva e istituzioni. Si procederà quindi con la definitura di tutto il necessario per completare l’impianto.

Il consigliere Puglia evidenzia come l’avanzamento dei lavori rappresenti una risposta concreta alle tante “chiacchiere da bar” che negli anni hanno accompagnato la vicenda dello stadio Morra. “L’amministrazione lavora – sottolinea – e durante il rifacimento del campo sono emerse numerose difficoltà, sia di carattere burocratico che finanziario. Nonostante questo, i risultati stanno arrivando”.