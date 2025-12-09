UNISAOrienta Experience: l’Università di Salerno apre le porte alle future matricole per una scelta consapevole

L’Università degli Studi di Salerno è pronta ad accogliere gli studenti e le studentesse degli Istituti Scolastici Superiori per l’avvio di UNISAOrienta Experience. L’iniziativa, promossa dal Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (CAOT), rappresenta un momento cruciale per le aspiranti matricole, offrendo un programma strutturato per guidare i giovani verso una scelta universitaria consapevole. Le attività si svolgeranno da domani, 10 dicembre, fino a venerdì 12 dicembre.

L’obiettivo delle tre giornate è permettere ai partecipanti di conoscere da vicino l’Ateneo, comprendere il contesto della formazione post-diploma e autovalutare le proprie competenze. Saranno illustrate le opportunità formative dei 17 Dipartimenti, unitamente alle prospettive occupazionali legate ai singoli percorsi di studio. L’evento permetterà ai diplomandi di vivere una prima esperienza diretta della vita universitaria, interagendo con docenti e personale e visitando le strutture del Campus.

Il programma della prima giornata e il focus sulla sostenibilità

Il primo appuntamento è fissato per domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 9.00 presso l’Aula Magna “V. Buonocore” (Edificio A2) del campus di Fisciano. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio e della Delegata all’Orientamento, la prof.ssa Maria Sarno. Durante la plenaria verrà presentata l’offerta complessiva dell’Ateneo, descritto come un Campus aperto al mondo e ricco di opportunità di crescita.

Un momento centrale della mattinata sarà dedicato alla celebrazione della “Settimana per l’Educazione alla Sostenibilità”, un evento nazionale a cui l’Università di Salerno ha aderito. Esperti e docenti illustreranno l’importanza di costruire un futuro più equo. Interverranno la prof.ssa Mina Mazzeo (Delegata per la Sostenibilità Ambientale), la prof.ssa Rita Patrizia Aquino (Chair Cattedra UNESCO Plantae Medicinales Mediterraneae), la prof.ssa Marialuisa Saviano (Coordinatrice del Gruppo di Lavoro UNISA “Educazione alla Sostenibilità”) e il prof. Aurelio Angelini (Presidente Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030).

Le attività di contatto diretto e il tour del campus

Al termine della sessione plenaria, a partire dalle ore 11.00, si svolgeranno gli incontri tematici. Gli studenti potranno muoversi liberamente tra i desk di orientamento allestiti nei diversi livelli dell’edificio A2. Questo spazio permetterà un dialogo diretto con i docenti per approfondire i corsi di studio di specifico interesse. A completare l’esperienza, è previsto un tour esplorativo degli spazi esterni del campus, per familiarizzare con l’ambiente universitario.

Gli appuntamenti dell’11 e 12 dicembre

Il programma proseguirà giovedì 11 dicembre, sempre dalle ore 9.00 in Aula Magna, con un focus specifico su due Dipartimenti. Il Dipartimento di Matematica (DIPMAT) sarà presentato dal Direttore Raffaele Cerulli e dalla Delegata Cristina Coppola, mentre il Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM) vedrà gli interventi del Direttore Carmine Pinto e della Delegata Iolanda Alfano.

La giornata conclusiva di venerdì 12 dicembre sarà dedicata ad altri due ambiti disciplinari. Il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC) illustrerà la propria offerta con il Direttore Gianfranco Macrì e il Delegato Salvatore Vigliar. Infine, spazio all’area sanitaria con il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, rappresentato dal Direttore Annibale Alessandro Puca e dalla Delegata Giulia Savarese.