Un obelisco per la 45ª Divisione americana: a Capaccio Paestum nasce il primo monumento del Thunderbird Trial

Il Comune di Capaccio Paestum si appresta a diventare il custode di un pezzo significativo di storia internazionale. L’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Paolino ha dato il via libera alla realizzazione di un monumento commemorativo unico nel suo genere in Italia: un obelisco dedicato alla 45ª Divisione di Fanteria americana, nota come “Thunderbirds”.

L’opera, che sorgerà nella villa comunale Sant’Anna in località Torre di Mare, rappresenta un atto di omaggio al ruolo decisivo che la divisione ebbe durante lo sbarco di Salerno nel settembre del 1943 e nelle successive operazioni militari a Paestum.

Un progetto a costo zero per la comunità

L’iniziativa nasce da una proposta dell’Associazione Culturale Minea APS, presieduta da Gianfranco Di Filippo, agendo per conto della Oklahoma National Guard Foundation (OKNGF). L’aspetto peculiare dell’accordo risiede nella natura della donazione: la OKNGF si farà interamente carico dei costi di progettazione, realizzazione e installazione, senza alcun onere per le casse comunali o per lo Stato italiano.

Il monumento sarà un obelisco di circa tre metri di altezza, inciso con l’emblema del programma internazionale “Thunderbird – Trial”. Quest’ultimo mira a creare una rete europea di monumenti che celebrino il percorso della 45ª Divisione, la quale, dopo i duri combattimenti in Campania, proseguì la sua avanzata verso la liberazione di Roma, lo sbarco in Francia e la liberazione del campo di concentramento di Dachau.

Valorizzazione storica e turistica

Oltre al valore simbolico legato alla conservazione della memoria e al sacrificio per la libertà democratica, l’amministrazione comunale vede nell’obelisco una potenziale attrazione turistica per il litorale. Il progetto ha già ricevuto il patrocinio morale dell’Ente e passerà ora al vaglio tecnico dei vari responsabili d’area per le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche necessarie.