Turismo sostenibile e progettazione partecipata: a Caselle in Pittari il convegno degli OMTG Cilento

Si terrà il prossimo 9 aprile 2026 alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Caselle in Pittari, il convegno dal titolo: “Progettazione Turistica Integrata – Itinerari di Comunità. Costruire esperienze turistiche con chi vive i luoghi”.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Pro Tempore “Frumiendi”, rappresenta un momento di incontro, confronto e dibattito pubblico delle attività progettuali sviluppate dai partecipanti al corso FORMATEMP OMTG. L’obiettivo primario è delineare nuove strategie per lo sviluppo turistico sostenibile del Cilento e delle aree interne.

Gli Obiettivi

Il convegno vuole essere l’occasione per presentare le figure professionali in uscita dal corso OMTG di Caselle in Pittari che si propongono sul territorio per la promozione delle sue risorse naturalistiche, storiche e culturali. L’evento mira alla realizzazione di un’offerta di turismo integrato, ponendosi anche come momento di relazione tra le aziende locali che, tramite le loro partnership, presenteranno le eccellenze del territorio.

Oltre agli operatori locali, saranno presenti altri esperti della rete nazionale OMTG, in cui entrerà ufficialmente a far parte anche Caselle in Pittari.

Il Programma dell’Evento

Ore 17:30 – Accoglienza dei partecipanti

– Accoglienza dei partecipanti Ore 18:00 – Presentazione del corso OMTG a cura di: Fernanda Ruggiero , Docente OMTG e consulente per i Nuovi Turismi.

– Presentazione del corso OMTG a cura di: , Docente OMTG e consulente per i Nuovi Turismi. Ore 18:15 – Saluti istituzionali: Michele Speranza, Assessore all’Ambiente, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Caselle in Pittari.

Presentazione dei Progetti OMTG

Dalle ore 18:30: “Idee e proposte per Caselle in Pittari, il Basso Cilento e il Vallo di Diano”

Progetto “Eremo e Torrente”: Agnese Ramone, Aurelio Abramo, Francesca Di Giuseppe, Giuseppe Pellegrino, Marta Berardi.

Agnese Ramone, Aurelio Abramo, Francesca Di Giuseppe, Giuseppe Pellegrino, Marta Berardi. Progetto “Ristorante Lovisi”: Anna Francisca Lovisi, Filomena Lovisi.

Anna Francisca Lovisi, Filomena Lovisi. Progetto “Tra Sanza e il Bussento”: Giovanna Rivello, Lorenza Iodice.

Giovanna Rivello, Lorenza Iodice. Progetto “Antica Fiera del Carmine”: Antonio Ripoli.

Relatori e Interventi tecnici (Ore 19:30)

Carlo Palumbo (GAE): “La mia Terra”

(GAE): “La mia Terra” Vincenzo Lovaglio (Progettista OMTG): “I borghi narrano un’Italia autentica”

(Progettista OMTG): “I borghi narrano un’Italia autentica” Sandro Liborio Cancellieri (Pres. Ass. Radici Lucane) e Angela Capacchione : “I Sentieri dell’acqua”

(Pres. Ass. Radici Lucane) e : “I Sentieri dell’acqua” Vito Gerardo Roberto (Docente OMTG): “Intelligenza artificiale e nuove tecnologie per far crescere il turismo delle aree interne”

(Docente OMTG): “Intelligenza artificiale e nuove tecnologie per far crescere il turismo delle aree interne” Gaia Radice (Omtg Vulture) e Gianluigi Casella : “Oltre la Costa: il segreto del Vallo di Diano’’

(Omtg Vulture) e : “Oltre la Costa: il segreto del Vallo di Diano’’ Mimma Giovinazzo (Progettista OMTG Matera)

(Progettista OMTG Matera) Valentino Valentini (Direttore Museo Fauna Minore): “I musei naturalistici nel Sud Italia: il perché di una carenza”

Conclusioni e Networking

Il dibattito si chiuderà con gli interventi di Annamaria Mazzariello (Consigliera Comunale di Sant’Arsenio con delega al Turismo) e Giampiero Nuzzo (Sindaco di Caselle in Pittari).

Alle ore 20:30 seguirà un Buffet degustazione a cura del Comitato ”FRUMIENDI” OMTG Cilento in collaborazione con le aziende e i produttori locali