Trovato un cadavere in una roulotte a Capaccio Paestum: indagini in corso

Una scoperta drammatica nella giornata di oggi a Capaccio Paestum. Il corpo senza vita di un uomo, un extracomunitario, è stato rinvenuto all’interno di una roulotte. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo del ritrovamento le forze dell’ordine e i soccorritori.

Il ritrovamento e l’intervento delle autorità

Secondo le prime ricostruzioni, la segnalazione sarebbe giunta alle autorità locali dopo che alcuni testimoni o conoscenti si sono accorti della presenza del corpo esanime all’interno del mezzo. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e i vigili del fuoco.

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, hanno avviato le indagini. La roulotte, adibita a dimora, è ora oggetto di accertamenti per capire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o se vi siano elementi che possano far ipotizzare scenari differenti.

Le indagini della Procura

Delle operazioni è stata informata la Procura della Repubblica competente, che dovrà decidere se disporre l’esame autoptico sul cadavere.

Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Non si esclude alcuna pista, anche se il malore improvviso resta tra le ipotesi più accreditate nelle prime fasi investigative.