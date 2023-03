Trovati con eroina, cocaina e hashish: due arresti

Le operazioni di contrasto al traffico di droga e di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti non si fermano. In quest’ottica, i carabinieri della stazione di San Cipriano Picentino, coadiuvati dal personale della Sezione Operativa e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Salerno e dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di reato di due persone.

L’accusa: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Le persone fermate sono state trovate in possesso di hashish, eroina e cocaina rispettivamente per 18, 10 e 11 grammi. Non solo, i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Inoltre, i due individui avevano con sé la somma di 1240 euro in contanti, probabile provento delle attività di spaccio.

Continua la lotta contro il traffico di droga

La scoperta di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento conferma la volontà delle forze dell’ordine di combattere il traffico di droga.

Grazie all’efficacia del controllo, la polizia riesce a bloccare le attività illecite e a mettere fuori gioco coloro che le portano avanti. Il lavoro delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza della comunità e per prevenire i danni causati dalle sostanze stupefacenti.