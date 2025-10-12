Incidente sulla Bussentina: lutto per la morte di Saverio e Antonietta

È una giornata di lutto dopo il tragico incidente verificatosi sulla Strada Statale 517 dir/B, meglio nota come la Bussentina, nel pomeriggio di ieri. Le vittime sono Saverio Spina e Antonietta Aluotto, marito e moglie, residenti a Monte San Giacomo, la cui vita è stata spezzata prematuramente in un violento scontro che rilancia l’allarme sulla sicurezza di questa arteria stradale.

La dinamica dell’incidente

Il sinistro si è verificato nei pressi del distributore di carburante situato nel territorio del Comune di Sanza. Stando alle prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto due motociclette e una Fiat Punto.

A perdere la vita sono stati i due centauri, Saverio e Antonietta, che viaggiavano a bordo di una delle motociclette in direzione Sud. Il violento scontro non ha lasciato loro scampo.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un 45enne, identificato con le iniziali L.C., originario di Cava de’ Tirreni.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in eliambulanza, in codice rosso, presso l’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. La prognosi per il 45enne è di 30 giorni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine per i rilievi di rito, volti a ricostruire l’esatta dinamica che ha portato alla collisione.

Il dolore di una comunità

La scomparsa di Saverio e Antonietta ha lasciato un vuoto incolmabile a Monte San Giacomo, la loro comunità. Uniti da un profondo legame, fatto di lavoro, affetto e condivisione, erano stimati e benvoluti da tutti. Insieme avevano condiviso innumerevoli esperienze, fino a quest’ultimo, tragico viaggio sulla Bussentina.

Allarme sicurezza stradale

Questa ennesima tragedia riaccende i riflettori sulla pericolosità della Bussentina e delle strade limitrofe. Solo due mesi fa, si era verificato un altro incidente mortale, proprio tra la Bussentina e la Cilentana. In quell’occasione, un 66enne originario del Beneventano aveva perso la vita mentre viaggiava a bordo di uno scooter, perdendo il controllo del mezzo.