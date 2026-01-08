Tragedia Crans-Montana, la curva Sud Santa Maria si unisce nel dolore: “A chi stava appena iniziando a vivere, il ricordo è eterno”

Un gesto silenzioso ma carico di significato quello compiuto dalla Curva Sud della Polisportiva Santa Maria. All’esterno dell’impianto sportivo “Carrano” di Castellabate, il tifo giallorosso organizzato ha esposto uno striscione in memoria delle giovani vittime della tragedia di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, dove un gravissimo incidente ha tante, troppe giovani vite.

Lo striscione

Il messaggio esposto sullo striscione tocca i sentimenti di tutti: “A chi stava appena iniziando a vivere, il tempo vi ha traditi. Il ricordo è eterno“. Parole intense che sintetizzano il dolore, lo sconcerto e la vicinanza che il tifo organizzato ha voluto manifestare verso le famiglie colpite dal lutto seppur a distanza di km. Nel corso dell’ultimo weekend calcistico, su tutti i campi è stato osservato un minuto di silenzio per i ragazzi che purtroppo hanno perso la vita nella tragedia dell’ultima notte dell’anno.