Torchiara, addio alla signora Maria: lutto in casa Alfieri

La comunità di Torchiara nel lutto per la perdita della signora Maria, figura di riferimento e pilastro silenzioso di una delle famiglie più note del territorio cilentano. Madre di Franco Alfieri, già sindaco e presidente della Provincia di Salerno, e di Lucio Alfieri, già presidente della BCC Magna Grecia, la signora Maria rappresentava quel modello di dedizione familiare che ha accompagnato, con discrezione e forza, la crescita della famiglia.

Una vita tra affetti e dedizione al territorio

Donna di eccezionale riserbo, ha dedicato l’intera esistenza alla cura dei propri cari, fungendo da costante supporto per il marito Tonino, scomparso cinque anni fa. Proprio al fianco del coniuge, aveva seguito la genesi di realtà fondamentali per l’economia locale, dalla fondazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Copersito Cilento — poi evolutasi in BCC — fino al consolidamento delle attività imprenditoriali di famiglia.

Con lo stesso spirito di orgoglio e riservatezza, negli anni ha assistito all’ascesa politica e professionale dei suoi quattro figli: Franco, Domenico, Lucio ed Elvira. La sua presenza, pur restando lontana dai riflettori della cronaca, è stata determinante nel mantenere saldi i valori e le radici di una famiglia profondamente legata al territorio.

Il cordoglio della cittadinanza e le esequie

Nelle ultime ore, numerosi cittadini, esponenti delle istituzioni e rappresentanti del mondo dell’associazionismo si sono recati presso la famiglia per tributare un ultimo saluto e manifestare la propria vicinanza.

Le esequie saranno celebrate domani mattina, domenica 8 febbraio, alle ore 10:00 presso la chiesa di Sant’Antonio a Torchiara.