Tentato furto agli uffici ASL di Capaccio Paestum: operazione lampo di Carabinieri e Polizia Municipale

Prosegue con successo l’attività di controllo del territorio e il contrasto ai reati predatori nel Comune di Capaccio Paestum. Nella scorsa notte, un’operazione in piena sinergia tra la Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri ha permesso di sventare un tentativo di furto ai danni degli uffici dell’ASL – Medicina Legale, situati in Piazza Santini.

La dinamica dell’intervento

L’intervento è scattato tempestivamente a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa del 112 da parte di un dipendente della Guardia Medica. Sul posto è intervenuto:

Il personale della Polizia Municipale , coordinato dal Comandante Magg. Antonio Rinaldi;

, coordinato dal Comandante Magg. Antonio Rinaldi; I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella.

Il fermo e il deferimento

Grazie alla rapidità d’azione, gli operatori hanno sorpreso e identificato un soggetto di nazionalità italiana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. A seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, pronti per essere utilizzati per l’effrazione degli uffici pubblici.

Il soggetto è stato identificato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Salerno con l’accusa di tentato furto aggravato.

Sicurezza e coordinamento sul territorio

L’operazione odierna si inserisce in una più ampia scia positiva di interventi notturni volti a garantire la sicurezza pubblica, frutto del costante coordinamento tra il numero di emergenza 112 e le forze di polizia locale.