Cilento

Tentato furto agli uffici ASL di Capaccio Paestum: operazione lampo di Carabinieri e Polizia Municipale

Operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia Municipale a Capaccio Paestum: fermato un uomo intento a svaligiare gli uffici ASL

Alessandra Pazzanese
Capaccio Asl

Prosegue con successo l’attività di controllo del territorio e il contrasto ai reati predatori nel Comune di Capaccio Paestum. Nella scorsa notte, un’operazione in piena sinergia tra la Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri ha permesso di sventare un tentativo di furto ai danni degli uffici dell’ASL – Medicina Legale, situati in Piazza Santini.

La dinamica dell’intervento

L’intervento è scattato tempestivamente a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa del 112 da parte di un dipendente della Guardia Medica. Sul posto è intervenuto:

  • Il personale della Polizia Municipale, coordinato dal Comandante Magg. Antonio Rinaldi;
  • I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella.

Il fermo e il deferimento

Grazie alla rapidità d’azione, gli operatori hanno sorpreso e identificato un soggetto di nazionalità italiana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. A seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, pronti per essere utilizzati per l’effrazione degli uffici pubblici.

Il soggetto è stato identificato e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Salerno con l’accusa di tentato furto aggravato.

Sicurezza e coordinamento sul territorio

L’operazione odierna si inserisce in una più ampia scia positiva di interventi notturni volti a garantire la sicurezza pubblica, frutto del costante coordinamento tra il numero di emergenza 112 e le forze di polizia locale.

Tale collaborazione tra la Compagnia Carabinieri di Agropoli e il Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum continua a rivelarsi uno strumento fondamentale per la prevenzione dei reati e la tutela della legalità sul territorio

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.