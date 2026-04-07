Strategie e visioni per il futuro: a Vallo della Lucania debutta “Cilento a Venire”

Il marketing territoriale e la comunicazione contemporanea diventano i protagonisti a Vallo della Lucania. Presso l’Aula Consiliare del Palazzo della Cultura, situata nell’affascinante cornice dell’Ex Convento dei Domenicani, prenderà il via “Cilento a Venire”. L’iniziativa, a ingresso gratuito, si propone come un laboratorio di idee e strumenti operativi volti a definire nuove traiettorie di sviluppo per i territori attraverso l’integrazione di competenze digitali e narrazione d’impresa.

L’apertura dei lavori è affidata ai saluti istituzionali del Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, accompagnato da Antonio Bruno, Capogruppo di maggioranza. L’evento si inserisce nel più ampio progetto “CI SEI – Cilento Interno / Salerno Esperienze d’Impresa”, promosso da ANCI e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Un viaggio nella comunicazione contemporanea e nelle vocazioni territoriali

Il primo appuntamento, previsto per il 10 aprile 2026 alle ore 16:00, verterà sul tema “Vocazioni: viaggio nella comunicazione contemporanea del territorio”. L’incontro vedrà il contributo tecnico di Francesco Lucibello, autore televisivo, e Assunta Stifano, esperta di Content Strategy & SEO. Al centro del dibattito ci sarà la necessità di interpretare le identità locali attraverso i nuovi linguaggi mediatici, fornendo spunti concreti per migliorare il posizionamento strategico delle aree interne nel mercato globale.

Il potere dello storytelling per lo sviluppo locale

Il secondo modulo formativo si terrà il 18 aprile 2026, sempre alle ore 16:00, e sarà interamente dedicato a “Il potere dello storytelling”. Relatore d’eccezione sarà Dante Zambrano, Marketing Manager di Cilento KIBS. La sessione esplorerà come la narrazione possa trasformarsi in un asset economico per le imprese e le destinazioni, capace di generare valore e attrattività attraverso il racconto autentico delle risorse locali.

Ospiti di rilievo nazionale e sinergie istituzionali

Il prestigio dell’iniziativa è sottolineato dalla partecipazione di figure di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale italiano. Interverranno, tra gli altri, Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore, Mirco Valerio, Chief Operating & Transformation Officer del Gruppo Arsenale, Maria Ghebresellasie, General Manager del Castello di Reschio, Daniele Kihlgren, fondatore di Sextantio, e Giovanni Molinari, fondatore di Campania da Vivere.

L’evento è promosso da Sistema Cilento S.C.p.A., presieduta da Marco Sansone, e da Cilento KIBS, con il coordinamento di Daniele D’Amato. L’obiettivo condiviso è quello di offrire alle comunità locali e agli operatori del settore una cassetta degli attrezzi aggiornata per affrontare le sfide della modernità, trasformando la comunicazione in un motore trainante per l’economia cilentana.