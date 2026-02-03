Stadio Arechi e Volpe, lavori fermi al palo. Ecco il piano per sbloccare i cantieri

Nuovi fondi e interventi tecnici per garantire l'avvio delle opere di restyling dello stadio Arechi e del campo Volpe a Salerno

Stadio Arechi Salerno

Il percorso verso il nuovo volto degli impianti sportivi di Salerno è fermo. Per superare l’attuale fase di stallo e dare finalmente il via ai lavori di restyling dello stadio Arechi, sono stati stanziati ulteriori 100mila euro. Questi fondi serviranno a risolvere un problema tecnico non trascurabile: lo spostamento dei sottoservizi.

Il nodo delle condotte sotterranee

Proprio nell’area destinata all’apertura del cantiere principale, è stata rilevata la presenza di una fitta rete di tubature e cavi — definita una vera e propria “autostrada dei sottoservizi” — che comprende condotte idriche, del gas e reti elettriche. Sebbene la criticità fosse già nota ai tecnici, solo nelle ultime settimane è stato redatto il progetto esecutivo per lo spostamento di queste infrastrutture, passaggio propedeutico indispensabile per l’ingresso delle ruspe.

Novità per il settore ospiti e la curva nord

Un altro punto cruciale riguarda la gestione della tifoseria ospite. Il piano prevede il trasferimento dei sostenitori avversari dalla parte inferiore a quella superiore della Curva Nord. Tuttavia, l’operazione è rimasta bloccata in attesa di barriere divisorie specifiche. Le autorità di pubblica sicurezza hanno infatti richiesto l’installazione di protezioni in vetro alte tre metri, superando i canonici 2,2 metri. La fornitura di questi materiali speciali è attesa per le prossime settimane, permettendo così il completamento del “trasloco” dei tifosi.

Il campo Volpe e il futuro della Salernitana

Parallelamente, si muovono i primi passi anche per il campo Volpe, destinato a diventare la casa temporanea della Salernitana durante le fasi più intense dei lavori all’Arechi. Dopo il completamento della rete fognaria, l’area è pronta per essere consegnata al Consorzio Energos.

Con l’approvazione del progetto esecutivo per le demolizioni, che interesseranno anche il PalaTulimieri, si procederà a liberare gli spazi necessari per l’adeguamento dell’impianto, nonostante le polemiche legate allo spostamento delle altre discipline sportive che attualmente utilizzano la struttura.

