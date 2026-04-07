Sport ed emozioni a Vallo della Lucania: campi da tennis intitolati a Cesare Iacovitti ed Angelico Sacco

Sabato 4 aprile la comunità di Vallo della Lucania ha vissuto una giornata speciale presso l’ impianto sportivo “Giuseppe Barrella” all’insegna dello sport e di tante emozioni.

La giornata

Il momento principale è stato l’intitolazione dei campi da tennis a Cesare Iacovitti e ad Angelico Sacco, un omaggio voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale e dal Tennis Club Vallo a due persone che hanno fatto crescere quel luogo e che si sono dedicati allo sviluppo della pratica tennistica a Vallo. È stata ricordata anche un’altra importante persona, l’Ing. Barrella a cui è dedicato l’intero impianto. Alla cerimonia era presente l’Amministrazione Comunale, i membri dell’associazione, e la cittadinanza locale. Durante la giornata si è svolto inoltre un torneo amatoriale e un torneo vecchie glorie/fuori sede in un’atmosfera di amicizia e sana competizione.

Nuova vita per l’impianto sportivo “Barrella”

Tanti sorrisi nel vedere quest’impianto di nuovo funzionante rimasto per anni chiuso. Una struttura riqualificata dal Comune per ora solo in parte, in attesa di ulteriori lavori, e affidata in gestione temporanea all’ASD Vallo Tennis Club che con un grande lavoro di squadra sta ridando vita a questo spazio. “È un’emozione sentire la pallina battere di nuovo sui campi da tennis. – ha sottolineato Federica Barella del Tennis Club Vallo. – Siamo molto felici, siamo orgogliosi, siamo contenti che i campi riprendano a vivere, vedere la vita di nuovo in questi luoghi è una gioia per tutti quanti noi che da sempre abbiamo frequentato questi campi, molti di noi sono cresciuti in questi campi da tennis, quindi speriamo lunga vita al Tennis Club Vallo”.

“È una giornata di festa, innanzitutto perché si restituisce alla fruizione pubblica un impianto sportivo che era chiuso e che parzialmente oggi è stato recuperato – ha spiegato il consigliere comunale di Vallo della Lucania Antonio Bruno – siamo in attesa di mettere a terra ulteriori 80 mila euro di lavori, siamo in attesa di nulla osta da parte del Ministero dell ‘Ambiente. È un bella giornata perché si dedicano i due campi a due cittadini vallesi che hanno dato tanto alla pratica sportiva Angelico Sacco e Cesare Iacovitti, nel ricordo di chi c’è stato di chi ha dato alla comunità vallese e nella speranza che anche i giovani fruitori di questa struttura possano fare associazionismo, possano fare sport nel rispetto dei valori che hanno sempre guidato l’azione di Giuseppe Barrella, di Cesare Iacovitti, di Angelico Sacco”.

“Riannodiamo i nodi della memoria, quelli che praticamente riportano inizialmente al 2018 quando si è fermato il circolo storico di Vallo della Lucania che è nato nel 1980, quindi ha una storia abbastanza lunga – ha invece detto Cristiano De Cesare, dell’Asd Tennis Club Vallo – purtroppo per una questione legata a dei fondi che mancavano il circolo mano mano ha perso il suo smalto e quindi i campi erano in una situazione veramente disastrosa però adesso c’è stato un primo lotto di finanziamento del Comune che ha rimesso a nuovo i due campi esterni. Noi siamo qui come associazione ASD Vallo in affido temporaneo in attesa del bando a cui ovviamente parteciperemo.

È una giornata importantissima non solo per me e per l’associazione ma in assoluto per la comunità di Vallo della Lucania perché ricorda due persone fondamentali del tennis a Vallo uno è Cesare Iacovitti a cui è stato dedicato il campo numero 1, persona eccezionale, proprietario di un negozio sportivo ma una persona che si è dedicata in modo assoluto e a 360 gradi al tennis ma in generale a tutti gli sport. Altra persona fondamentale per questo circolo tennis è stato Angelico Sacco, un giovane che purtroppo ci ha lasciato prematuramente e che era maestro Fit qui a vallo, ultimamente lavorava invece a Roma e a cui è stato intitolato il campo numero 2.

Non vogliamo dimenticare, perché è la persona principale, quella che ha dato il via insieme agli altri soci fondatori del circolo quello originario del Tennis Club Vallo, che è l’Ing. Barrella a cui è dedicato l’intero impianto. Quindi qui siamo a ricordare una storia che ci affratella tutti noi della comunità di Vallo”.