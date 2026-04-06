Sicurezza nel salernitano: svolta per i nuovi Commissariati di Agropoli e Battipaglia

Novità sul fronte della sicurezza nel salernitano. Le ultime disposizioni ufficiali confermano che il lungo iter per l’apertura del presidio di Polizia di Stato ad Agropoli ha subito un’accelerazione decisiva, trasformando progetti attesi da anni in realtà operative imminenti.

Agropoli: al via il reclutamento del personale per l’apertura di giugno

Il presidio di legalità nel Cilento non è più un’ipotesi remota. Una circolare del Questore di Salerno ha ufficialmente aperto un’interpellanza interna rivolta al personale della Polizia di Stato per individuare gli agenti interessati al trasferimento presso la nuova struttura. Questo atto formale rappresenta il passaggio tecnico necessario per rendere funzionale l’organico del nuovo Commissariato.

Le previsioni sulla tabella di marcia sono state confermate dal sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, il quale ha indicato la fine di giugno come orizzonte temporale per l’inaugurazione. Già nel mese di maggio, sopralluoghi effettuati presso il cantiere della nuova caserma con i tecnici della Questura avevano certificato il regolare avanzamento dei lavori, sancendo la conformità della struttura ai piani operativi previsti.

Battipaglia: sbloccati i fondi per la nuova struttura di Polizia

Parallelamente, arrivano notizie sostanziali sul fronte di Battipaglia. Dopo una fase di stallo burocratico, l’intervento ha ricevuto un impulso finanziario determinante. Sono stati infatti stanziati ulteriori 1,215 milioni di euro, risorse aggiuntive che permetteranno di aggiornare il progetto e procedere rapidamente con l’affidamento dei lavori, superando le criticità legate ai rincari dei costi e alla risoluzione dei precedenti contratti.

Sulla questione è intervenuto il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, aggiuntivi rispetto ai fondi già previsti, consentendo di passare rapidamente alla fase operativa. Ho seguito sin dall’inizio questo intervento con l’obiettivo di superare lo stallo e accelerare l’iter”.

Una risposta concreta per il rafforzamento del territorio

La strategia messa in campo mira a dotare le Forze dell’ordine di infrastrutture moderne, capaci di rispondere alle mutate esigenze di controllo del territorio. Il superamento delle passate difficoltà contrattuali e l’individuazione di nuove coperture finanziarie garantiscono ora la fattibilità tecnica della nuova sede di Battipaglia.

“A seguito della risoluzione del precedente contratto d’appalto e alla luce dell’infruttuoso scorrimento della graduatoria – aggiunge Ferrante – si è proceduto a reperire le risorse per garantire la completa copertura finanziaria dell’intervento, redigere il nuovo progetto esecutivo e avviare una nuova procedura di affidamento. Ora si potrà finalmente realizzare una struttura moderna ed efficiente, che rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio e nella riqualificazione delle infrastrutture pubbliche locali”.

Il Sottosegretario ha infine ribadito l’impegno del Governo nel monitorare i tempi di esecuzione: “Investire nella sicurezza significa investire nella libertà dei cittadini e nella qualità della vita delle comunità. Per questo abbiamo scelto di dare una priorità chiara: sbloccare le opere ferme e garantire strutture adeguate alle esigenze delle Forze dell’ordine. Continuerò a monitorare costantemente le fasi successive, affinché i tempi di realizzazione siano contenuti e, dopo anni di attesa, il Commissariato di Battipaglia possa finalmente diventare realtà”.