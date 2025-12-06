Serie C: la Salernitana vuole il riscatto, domenica arriva il Trapani

La Salernitana domenica sarà di scena allo stadio “Arechi” per la partita casalinga contro il Trapani. I granata vogliono riscattare la prestazione e la sconfitta rimediata contro il Benevento, serviranno i tre punti per rimanere sulla scia della capolista Catania e dei giallorossi. La gara, valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie C, è in programma domenica 7 dicembre alle 14.30.

Casa Salernitana

Già a disposizione dell’allenatore granata il nuovo acquisto Longobardi, che è andato a rinforzare la fase difensiva. Mister Raffaele potrebbe fare qualche cambio nella formazione iniziale, in difesa è previsto il ritorno di Anastasio, che andrebbe a sostituire Frascatore.

A centrocampo ci sarà Tascone, che rientra dopo la giornata di squalifica e tornerà a guidare la mediana con dinamismo e ordine tattico. Insieme a lui ci sarà Capomaggio. Novità anche davanti, dove dovrebbe rivedersi dall’inizio Roberto Inglese. L’attaccante tornerà a guidare la squadra dopo l’esclusione iniziale nel derby di Benevento. Accanto a lui ci potrebbe essere Franco Ferrari.

L’avversaria

Il Trapani ( con 8 punti di penalizzazione) si trova attualmente all’undicesimo posto in classifica con 21 punti, a meno uno dalla zona play off. Nelle ultime tre una sconfitta contro il Potenza, una vittoria in casa contro il Foggia e un pareggio nell’ultimo turno contro il Monopoli. Una buona rosa quella dei siciliani, tra i suoi giocatori più pericolosi ci sono sicuramente l’attaccante Manuel Fischnaller con 9 reti realizzate finora, e Francesco Gandolfo con 6.

Tuttavia, negli ultimi tempi, si respira grande tensione tra la proprietà capitanata dal presidente Antonini e una piazza che fatica a riempire lo stadio. La gara sarà diretta dal Sign. Marco Di Loreto di Terni.