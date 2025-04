Segnaletica artistica per Velia: al via il concorso di idee per un’installazione innovativa

I Parchi Archeologici di Paestum e Velia lanciano una sfida creativa: è stato pubblicato un bando di concorso per la progettazione e realizzazione di un’installazione di segnaletica artistica destinata al Parco Archeologico di Velia. L’obiettivo? Ridisegnare l’identità storica del sito attraverso un’opera che sappia coniugare passato e presente con un tocco di originalità e raffinatezza.

Il tema scelto

L’installazione dovrà ispirarsi al tema evocativo “Elea/Velia, tra trasparenze e linee”. Un viaggio visivo che racconti l’antica città con un linguaggio contemporaneo, attraverso un sistema a traguardo ottico capace di restituire scorci, monumenti e prospettive storiche reinterpretate con creatività e rigore. L’opera, che dovrà integrarsi armoniosamente nel contesto paesaggistico di Velia, sarà selezionata da una commissione di esperti e affidata a un artista o operatore economico con comprovata esperienza nel settore. Si tratta di un’opportunità unica per lasciare il proprio segno in un sito di straordinario valore culturale, conosciuto in tutto il mondo per la sua storia legata alla scuola filosofica eleatica e al fascino del suo paesaggio archeologico.

Info utili

Le proposte potranno essere inviate fino alle ore 13:00 del 28 aprile 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato.