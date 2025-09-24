Sapri, ok al dissequestro dell Marmeria

A cura di Maria Emilia Cobucci
Tribunale di Lagonegro

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Lagonegro ha ordinato il dissequestro della Marmeria, un’attività commerciale di Sapri che era stata sottoposta a sigilli sin dallo scorso mese di aprile. La decisione arriva a seguito di una complessa attività di controllo condotta dalla Polizia Giudiziaria.

Il provvedimento accoglie l’istanza presentata dalla difesa della società, assistita dagli avvocati Rocco Colicigno e Vincenzo Speranza. Secondo il GIP, non sussistono più i presupposti per mantenere la misura cautelare.

Il proseguimento del procedimento giudiziario

Nonostante la revoca del sequestro, il procedimento giudiziario proseguirà per accertare l’eventuale fondatezza delle condotte contestate, le stesse che avevano condotto all’originaria misura cautelare.

Il dissequestro permette intanto alla storica attività di riaprire i battenti. La riapertura della Marmeria è vista con favore, specialmente in un periodo di incertezza economica, e permetterà al locale di accogliere nuovamente la sua clientela.

