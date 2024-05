Sanza, l’Arma dei Carabinieri incontra gli studenti dell’Istituto comprensivo di Buonabitacolo

Sono stati gli alunni dell’Istituto comprensivo di Buonabitacolo, plesso di Sanza, i protagonisti della giornata dedicata al tema della legalità organizzata dalla Compagnia dei Carabinieri di Sapri, diretta dal Capitano Francesco Fedocci. Un modo per avvicinare i più giovani alle forze dell’ordine ma anche per insegnare il rispetto delle regole soprattutto quando ci si trova per strada. Dopo i saluti isrituzionali del Dirigente scolastico Antonietta Cantillo, a prendere la parola sono stati il Capitano della compagnia di Sapri Francesco Fedocci e a seguire il Maresciallo della Stazione di Sanza Massimiliano Castellino che hanno coinvolto a pieno tutti gli studenti presenti.