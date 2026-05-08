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Sanità digitale a Roccadaspide: inaugurati i nuovi ambulatori di Telemedicina a Fonte e nel Capoluogo

Inaugurato lo sportello sanitario a Fonte: ecco come funzioneranno i nuovi centri di Telemedicina a Roccadaspide e quali servizi offriranno ai cittadini

Alessandra Pazzanese

Roccadaspide compie un passo decisivo verso l’innovazione sanitaria. La città si dota di due nuovi ambulatori di Telemedicina: il primo, situato nella frazione Fonte, è stato ufficialmente inaugurato ieri sera; il secondo, presso il Capoluogo, aprirà i battenti tra pochi giorni.

L’inaugurazione a Fonte

Lo sportello sanitario di Fonte, in via Nazionale, è stato presentato alla comunità alla presenza dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano. All’evento ha partecipato una folta rappresentanza di cittadini, desiderosi di scoprire i servizi di prossimità attivati sul territorio. Dopo la benedizione del parroco Don Luigi Quaglia, il Sindaco ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa ai microfoni di InfoCilento, affiancato dal vicesindaco Girolamo Auricchio e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Paola Gorrasi.

Prossimo appuntamento: l’apertura nel Capoluogo

Per i residenti del centro cittadino, l’appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio, alle ore 10:30. In questa data verrà inaugurato lo sportello sito presso i locali della Casa Comunale.

I servizi disponibili: cosa potranno fare i cittadini

L’attivazione di questi centri mira a rendere la sanità più moderna ed efficiente, eliminando le barriere geografiche per le fasce più fragili o per chi ha difficoltà di spostamento. Presso gli sportelli sarà possibile:

  • Prenotare visite di controllo;
  • Consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico;
  • Richiedere il rinnovo dei piani terapeutici;
  • Effettuare il download dei referti clinici in formato cartaceo;
  • Accedere ad altre prestazioni sanitarie digitali.

“Un passo verso una sanità più vicina alle esigenze della comunità”, ha commentato l’amministrazione, ribadendo l’importanza di supportare i cittadini direttamente sul territorio.

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