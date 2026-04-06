Cilento

San Mauro la Bruca progetta il futuro: una nuova visione per il turismo locale

San Mauro la Bruca avvia un confronto pubblico sullo sviluppo turistico sabato 11 aprile 2026. Istituzioni e operatori a confronto per valorizzare il Cilento

Redazione Infocilento
San Mauro La Bruca

San Mauro la Bruca si appresta a vivere un momento di riflessione strategica per tracciare le linee guida del proprio sviluppo turistico. Sabato 11 aprile 2026, alle ore 19:00, la Sala Convegni di Piazza Mons. Pasquale Allegro ospiterà un incontro pubblico volto a esplorare nuove modalità di valorizzazione per il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario della comunità cilentana.

L’evento, promosso congiuntamente dal Comune e dalla Pro Loco, punta a creare una sinergia operativa tra amministratori, cittadini e operatori del settore. L’obiettivo dichiarato è l’avvio di un percorso corale che sappia coniugare la tutela delle radici storiche con una progettualità turistica moderna, sostenibile e integrata.

Una visione condivisa per il patrimonio identitario

L’apertura della conferenza sarà affidata al Sindaco di San Mauro la Bruca, Nazario Ricco, il quale sottolinea la necessità di una narrazione turistica che sia, al contempo, rispettosa dell’identità locale e volano di crescita economica.

«Questo appuntamento rappresenta un passo fondamentale per costruire una visione condivisa di sviluppo. San Mauro la Bruca possiede un patrimonio unico, che merita di essere raccontato e reso accessibile attraverso un turismo rispettoso, consapevole e capace di generare opportunità per la nostra comunità» ha dichiarato il primo cittadino, ponendo l’accento sulla consapevolezza territoriale.

Il ruolo della comunità e delle reti territoriali

A sostenere la centralità del dialogo tra le parti è il Presidente della Pro Loco, Gianfranco Castello, che ribadisce il valore dell’associazionismo come presidio di tutela e promozione. Secondo Castello, l’iniziativa servirà a dare nuova linfa alla collaborazione territoriale:

«La Pro Loco è da sempre impegnata nella promozione del territorio e nella tutela delle sue tradizioni. Questo incontro vuole essere un momento di ascolto e confronto, per rafforzare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e operatori e dare nuova energia alle iniziative di valorizzazione.»

Il programma degli interventi prevede inoltre il contributo di Francesco Romanelli, giornalista e studioso di storia locale, che analizzerà il legame profondo tra la memoria storica e le nuove frontiere dell’accoglienza. A completare il quadro strategico sarà l’intervento del Presidente della DMO Cilento Autentico, il quale illustrerà le opportunità derivanti dal fare rete e le strategie integrate pensate specificamente per i piccoli comuni cilentani.

Il dibattito, che sarà moderato da Teresa Ricco, si configura come un’importante occasione per rafforzare il senso di comunità e tradurre la storia e la natura di San Mauro la Bruca in un modello di sviluppo autentico.

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