San Mauro Cilento: l’ultimo commosso saluto per Angelo Di Maria

Un paese che si è fermato per l'ultimo straziante saluto ad Angelo e alla sua famiglia

A cura di Manuel Chiariello

Un lungo corteo funebre ha preso piede da quella che era diventata la sua seconda casa, il Palazzo Comunale. Volti pieni di lacrime, passo lento, fiori colorati, e il feretro che è stato accompagnato fino alla Chiesa dell’Addolorata.

Il funerale

Si sono svolti questa mattina i funerali di Angelo Di Maria, l’assessore comunale di San Mauro Cilento che ha perso la vita lo scorso 19 settembre mentre era alla guida della sua auto a causa di un malore.

La funzione, ha visto la partecipazione di tutta la comunità che si è stretta nel dolore per la perdita improvvisa del 53enne molto conosciuto in tutto il paese.

Il Comune

Il Comune di San Mauro Cilento ha proclamato anche il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione. Dopo la camera ardente delle scorse ore, le bandiere hanno sventolato a mezz’asta, gli uffici comunali e le attività commerciali chiusi e con le serrande abbassate, un paese che si è fermato per l’ultimo straziante saluto ad Angelo e alla sua famiglia.

Visibilmente commosso anche il Sindaco, Carlo Pisacane, accompagnato da tutti gli amministratori locali e dalla presenza del primo cittadino di Serramezzana, Augusto Materazzi. Un lungo applauso ha salutato l’uscita del feretro dalla Chiesa, prima dell’ultimo viaggio di Angelo, soprannominato da tutti Zio Rino. Una scomparsa tristemente dolorosa che ha gettato nello sconforto il paese.

