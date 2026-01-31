Salerno, Luciano Provenza conclude il mandato alla presidenza del Conservatorio

L’avvocato Luciano Provenza si appresta a concludere il suo incarico come presidente del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno. L’ultimo atto ufficiale della sua presidenza si è svolto a Roma, dove ha preso parte alla Conferenza nazionale dei presidenti di conservatorio, segnando simbolicamente il termine di un percorso durato tre anni alla guida dell’istituzione musicale salernitana.

L’ultimo intervento alla conferenza nazionale

La partecipazione all’assemblea romana del 30 gennaio ha rappresentato un momento di bilancio e di commiato istituzionale. Durante le due giornate di lavori, Provenza ha avuto modo di confrontarsi con i vertici delle altre istituzioni italiane appartenenti al sistema dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM).

L’avvocato ha affidato ai propri canali social una riflessione sulla conclusione di questa esperienza, sottolineando il valore dei rapporti umani e professionali costruiti nel tempo: «Oggi, 30 gennaio, ho effettuato il mio ultimo intervento a Roma nella Conferenza Nazionale. Sono stati due giorni bellissimi che ho condiviso con tanti amici Presidenti di tutta Italia. Sono contentissimo di questa straordinaria esperienza».

Il bilancio del mandato al vertice del Martucci

Il periodo di presidenza di Luciano Provenza è stato contraddistinto da un’intensa attività volta a rafforzare il prestigio del Conservatorio di Salerno. Sotto la sua direzione, l’istituto ha consolidato una rete di relazioni e collaborazioni nazionali, puntando sulla valorizzazione delle potenzialità formative e artistiche dei propri iscritti.

L’impegno profuso ha mirato costantemente alla promozione della cultura musicale e alla crescita degli studenti, lasciando un’impronta significativa sia nel panorama culturale locale che in quello nazionale. Con la scadenza del mandato prevista tra un mese, si chiude una fase di stabilità e sviluppo per il Conservatorio Martucci, testimoniata dal riconoscimento ottenuto all’interno dei tavoli istituzionali di coordinamento dei conservatori italiani.