Salerno: la Polizia sequestra oltre 5 kg di prodotti a base di cannabis. Denunciata titolare e dipendente di un cannabis shop

Sequestri e denunce secondo quanto previsto dal nuovo "pacchetto sicurezza"

Cannabis

Nella mattinata di sabato 6 dicembre 2025, la Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi svolti dalla Squadra Mobile per il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, ha deferito, in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini di spaccio, il titolare e un dipendente di un cannabis shop, ubicato nel centro cittadino.

L’attività delle forze dell’ordine

Nel corso di un controllo, svolto unitamente al personale della Divisione Polizia Amministrativa, è stato appurato che il predetto esercizio, in violazione della recente normativa introdotta dal nuovo “pacchetto sicurezza”, esponeva in vendita, tra gli altri, prodotti derivati della cannabis, sotto forma di infiorescenze e resine, peraltro, sprovvisti delle previste etichette di tracciabilità ed analisi di laboratorio.

In particolare, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 3 kg di infiorescenze e oltre 2 kg di resina di cannabis, i quali saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti tecnici, al fine di verificare, altresì, il rispetto della soglia di principio attivo stabilita dalla legge per i derivati dalla cannabis di cui è consentita la commerciabilità.

“Il Questore di Salerno invita i cittadini a segnalare anche attraverso l’app YouPol i luoghi frequentati per il consumo e spaccio di sostanze stupefacenti”, fanno sapere dalla Questura.

