Salerno, furti dalle auto: due arresti. Contestati 17 episodi

Nella mattina odierna, la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Alessandro Palo e Giovanni Milione per furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e ricettazione.

Le accuse

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, allo stato confermata dal GIP, gli indagati tra i mesi di luglio e settembre scorsi, nel capoluogo salernitano avrebbero posto in essere 17 episodi di furto, aggravati dall’uso del mezzo fraudolento e dalla destrezza, in danno di altrettante persone.

Le vittime prescelte, prevalentemente donne, anche anziane, mentre erano a bordo del loro veicolo, venivano avvicinate da uno degli indagati con la richiesta di un’informazione stradale, mentre il complice, approfittando della momentanea distrazione della persona malcapitata, asportava dall’auto, in maniera fulminea, la borsa della predetta, impossessandosi di denaro, documenti, preziosi e carte di credito/debito, che venivano successivamente impiegate per prelevamenti di contante o per effettuare pagamenti in esercizi commerciali. In taluni casi, gli indagati, avendo acquisito anche la disponibilità degli smartphones delle persone offese, sono riusciti ad introdursi abusivamente nei loro sistemi di home banking, disponendo consistenti bonifici su carte o conti correnti attivati allo scopo.

Attraverso i pagamenti, prelevamenti e bonifici effettuati mediante l’utilizzo dei sistemi o strumenti bancari delle vittime, i destinatari delle odierne misure hanno conseguito un profitto illecito di circa 50 mila euro.