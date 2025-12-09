Salerno, colpo notturno in un bar della zona orientale: rubato denaro dalla cassetta di sicurezza

Torna l’allarme sicurezza nella zona orientale di Salerno, teatro dell’ennesimo episodio criminale ai danni delle attività commerciali locali. I fatti si sono svolti durante la scorsa notte, quando una banda di malviventi ha preso di mira un bar situato in via Madonna di Fatima.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito indisturbati, riuscendo a penetrare nei locali nonostante la presenza dei sistemi di videosorveglianza. Le telecamere installate a protezione dell’esercizio non sono bastate a scoraggiare l’azione dei criminali, che hanno portato a termine il colpo nell’oscurità.

La scoperta e la stima dei danni

L’amara scoperta è avvenuta soltanto questa mattina, all’apertura dell’attività. È stato lo stesso proprietario del bar ad accorgersi dell’intrusione: entrato nel locale, ha trovato gli ambienti completamente a soqquadro, segno evidente del passaggio dei ladri alla ricerca di oggetti di valore.

Durante il sopralluogo, il titolare ha constatato l’ammanco di una somma di denaro contante, che era custodita all’interno di una cassetta di sicurezza. Sebbene la cifra esatta sia ancora in fase di quantificazione precisa, secondo le prime stime il danno complessivo ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

L’avvio delle indagini

Scattato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. I militari hanno effettuato i rilievi del caso per raccogliere eventuali tracce lasciate dalla banda e hanno immediatamente dato il via alle indagini. L’obiettivo degli inquirenti è ora quello di risalire nel minor tempo possibile all’identità dei responsabili del furto.