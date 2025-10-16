Salerno, cittadino marocchino privo di requisiti per restare in Italia: espulso

La Polizia di Stato, in data odierna, ha proceduto all’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale – convalidata dal Giudice di Pace – di un cittadino marocchino.
L’espulsione
Lo stesso è stato accompagnato all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Lo straniero era privo dei requisiti per permanere in Italia.
L’iniziativa rientra nel quadro dell’attività amministrativa che quotidianamente svolge l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per attestare il rispetto delle procedure normative previste per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri.