Sala Consilina, scontro auto–bici degenera in aggressione: ciclista in prognosi riservata

Un pomeriggio di tensione e violenza quello vissuto ieri a Sala Consilina, dove un incidente stradale si è trasformato in una vera e propria aggressione, culminata con il ricovero in prognosi riservata di un uomo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, tutto sarebbe iniziato con un impatto tra un’automobile e una bicicletta lungo una strada del centro cittadino. Il ciclista, un uomo di origine straniera, avrebbe reagito con particolare veemenza, arrivando ad aggredire l’anziano alla guida dell’auto.

Scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza

La scena, avvenuta in un’area dotata di videosorveglianza, ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. Uno di loro sarebbe intervenuto in difesa dell’automobilista, colpendo il ciclista — secondo i primi riscontri — alla testa con un oggetto contundente. Subito dopo si sarebbe allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Gli interventi

L’arrivo delle ambulanze del 118 ha permesso i primi soccorsi: il ciclista, in condizioni serie a causa dei colpi ricevuti, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Polla, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue ferite non sarebbero legate all’impatto tra auto e bicicletta, ma alle percosse subite in seguito.

Indagini in corso

I carabinieri stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’episodio, analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona e ascoltando testimoni. Al centro dell’indagine, oltre alla dinamica dell’incidente, anche l’identificazione dell’uomo che avrebbe inferto il colpo decisivo prima di fuggire.