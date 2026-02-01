Sala Consilina ricorda le vittime civili delle guerre: il campanile di San Pietro si illumina di blu

Il comune di Sala Consilina ha partecipato alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, celebrata oggo 1° febbraio, per ricordare tutte le vittime civili dei conflitti armati e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto devastante che le guerre continuano ad avere sulle popolazioni innocenti.

L’iniziativa del Comune

In un contesto internazionale segnato dall’intensificarsi delle violenze e dal numero più alto di guerre e crisi dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Amministrazione comunale ha ribadito con forza la necessità di tutelare i civili e di garantire il pieno rispetto del Diritto internazionale umanitario.

Accogliendo l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’ANCI, Sala Consilina ha aderito alla campagna “Stop alle bombe sui civili”.

Campanile illuminato di blu

Nella serata di oggi, 1° febbraio, il campanile della chiesa di San Pietro Apostolo è stato illuminato di blu, come gesto simbolico e appello alla comunità internazionale. Un segno particolarmente significativo per la comunità salese, legato alla memoria storica: il 13 settembre 1943, durante la Seconda guerra mondiale, una bomba distrusse il campanile e la chiesa di San Pietro, provocando la morte di due bambini della famiglia Caci.

Unendosi alla campagna, Sala Consilina ha riaffermato i valori della pace, della memoria e della solidarietà, rinnovando l’impegno contro ogni violenza che colpisce i più vulnerabili.