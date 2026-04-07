Sacco: al via l’iniziativa “anziani insieme tra storia e cultura”

L’Amministrazione Comunale di Sacco, in collaborazione con l’Ambito Sociale S07, promuove per domenica 3 maggio 2026 una giornata dedicata alla popolazione anziana, intitolata “Anziani insieme tra storia e cultura”, finalizzata alla valorizzazione della socialità ed alla fruizione del patrimonio culturale.

L’iniziativa

L’iniziativa prevede un tour con partenza in autobus da Sacco e destinazione Napoli, con visita al Palazzo Reale ed a Piazza del Plebiscito. Successivamente, il programma proseguirà a Pompei con un pranzo conviviale, la visita al Santuario e la partecipazione alla Santa Messa. Il rientro è previsto in serata.

L’obiettivo

“L’aggregazione rappresenta un pilastro fondamentale per la tenuta sociale dei nostri piccoli borghi. – sottolinea il sindaco di Sacco, Franco Latempa – Iniziative come questa non sono semplici momenti di svago, ma strumenti essenziali per combattere l’isolamento e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Restare uniti, riscoprendo insieme il patrimonio culturale del nostro territorio, è la chiave per mantenere viva e coesa l’identità di Sacco”.

Ecco come partecipare

La partecipazione è gratuita per i cittadini di età pari o superiore a 65 anni. Per gli altri interessati, le richieste saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua, previo versamento di una quota di partecipazione in corso di definizione.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 20 aprile 2026 ai seguenti recapiti:

• Raimondo Tedesco: 339 7460255

• Telefono fisso: 0974 276900 (dal lunedì al sabato, ore 11:00–13:00)