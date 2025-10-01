Roscigno, Palmieri chiede trasparenza nella gestione di acqua e rifiuti: “Basta nomine politiche, serve più trasparenza”

Il Sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, interviene con una nota pubblica per chiedere maggiore trasparenza e rigore nella gestione delle società pubbliche che si occupano del servizio idrico e della raccolta dei rifiuti nel territorio salernitano.

La nota

La gestione delle risorse idriche e del ciclo dei rifiuti è una questione delicata e centrale per il futuro dei nostri territori – dichiara Palmieri – e merita criteri di nomina chiari, trasparenti e basati sulle competenze, non sulle appartenenze politiche. Nel mirino del Sindaco, senza entrare nel merito di singoli casi o posizioni, ci sono gli organi amministrativi delle società partecipate, rispetto ai quali Palmieri auspica un controllo più attento sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Il riferimento è, tra le righe, alla società Asis Salernitana Reti e Impianti S.p.A., già oggetto in passato di osservazioni da parte di rappresentanti istituzionali locali. Palmieri, però, precisa: “Non è una questione personale, né una polemica politica. È una richiesta di chiarezza, per garantire che queste società rispondano davvero agli interessi dei cittadini e non diventino strumenti di equilibrio interno tra forze politiche”.

Il primo cittadino invita, quindi, le istituzioni sovracomunali a favorire un cambio di passo, affinché la gestione dei servizi essenziali venga orientata a criteri di efficienza, sostenibilità e buon senso amministrativo.

Se vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini – conclude Palmieri dobbiamo smetterla di costruire strutture dove la politica entra dalla porta principale. Servono professionalità vere e rispetto per i contribuenti.