Roscigno, Palmieri chiede trasparenza nella gestione di acqua e rifiuti: “Basta nomine politiche, serve più trasparenza”

Nel mirino del Sindaco ci sono gli organi amministrativi delle società partecipate, rispetto ai quali Palmieri auspica un controllo più attento

A cura di Comunicato Stampa
Pino Palmieri

Il Sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, interviene con una nota pubblica per chiedere maggiore trasparenza e rigore nella gestione delle società pubbliche che si occupano del servizio idrico e della raccolta dei rifiuti nel territorio salernitano.

La nota

La gestione delle risorse idriche e del ciclo dei rifiuti è una questione delicata e centrale per il futuro dei nostri territori – dichiara Palmieri – e merita criteri di nomina chiari, trasparenti e basati sulle competenze, non sulle appartenenze politiche. Nel mirino del Sindaco, senza entrare nel merito di singoli casi o posizioni, ci sono gli organi amministrativi delle società partecipate, rispetto ai quali Palmieri auspica un controllo più attento sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

Il riferimento è, tra le righe, alla società Asis Salernitana Reti e Impianti S.p.A., già oggetto in passato di osservazioni da parte di rappresentanti istituzionali locali. Palmieri, però, precisa: “Non è una questione personale, né una polemica politica. È una richiesta di chiarezza, per garantire che queste società rispondano davvero agli interessi dei cittadini e non diventino strumenti di equilibrio interno tra forze politiche”.
Il primo cittadino invita, quindi, le istituzioni sovracomunali a favorire un cambio di passo, affinché la gestione dei servizi essenziali venga orientata a criteri di efficienza, sostenibilità e buon senso amministrativo.

Se vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini – conclude Palmieri dobbiamo smetterla di costruire strutture dove la politica entra dalla porta principale. Servono professionalità vere e rispetto per i contribuenti.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Camerota, sistema fognario e di depurazione: domani la presentazione pubblica dei lavori

L'appuntamento è per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 10:30

Carabinieri Nas

Scandalo nell’accoglienza, misure cautelari per una cooperativa salernitana: controlli anche in Cilento e Vallo di Diano

Misure cautelari e sequestro per la Cooperativa Sociale Desy, con sede a…

Carabinieri

Falso perito del Tribunale truffa un’anziana nel salernitano: 17enne nei guai

Il giovane avrebbe raggirato un’anziana riuscendo a impossessarsi di denaro e preziosi…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.