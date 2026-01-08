Roscigno adotta il nuovo PUC: rigenerazione urbana e valorizzazione del borgo antico

Al centro, il recupero di Roscigno Vecchia e uno sviluppo sostenibile orientato alla ripresa sociale ed economica della comunità

Alessandra Pazzanese
Roscigno Vecchia

Il comune di Roscigno ha adottato, con la Delibera di Giunta del 30 dicembre 2025, il Piano Urbanistico Comunale (PUC), uno strumento strategico per orientare le trasformazioni del territorio e attivare percorsi concreti di rigenerazione urbana.

Rigenerazione di Roscigno Vecchia

Il Professore Roberto Gerundio, Progettista dello Strumento Urbanistico, che ha evidenziato come la rigenerazione di Roscigno Vecchia, il suggestivo borgo antico noto come “la Pompei del ‘900”, possa costituire un elemento determinante per una ripresa produttiva e sociale della comunità pur nella consapevolezza delle complessità attuali.

Il commento

“Il PUC di Roscigno introduce criteri e modalità di riqualificazione edilizia rispettose dei caratteri urbani storici, considerati una risorsa identitaria e mira a rendere più efficaci i processi di recupero, con un approccio orientato alla fattibilità e alla sostenibilità” ha fatto sapere il primo cittadino, Pino Palmieri.

Dalla Casa Comunale hanno fatto sapere, inoltre, che tutti i cittadini e gli interessati che intendono conoscere ulteriori dettagli e informazioni, anche rispetto alle data da cui decorrono le varie norme, possono rivolgersi al personale dell’ente e esporre le loro osservazioni.

Articolo precedente Annalisa Spera Battipaglia al buio: cresce la preoccupazione dei cittadini
