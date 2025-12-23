Roscigno, 55enne colto da ictus ischemico: salvato al “Curto” di Polla grazie ad un farmaco innovativo

Un intervento tempestivo e l’impiego di una terapia di nuova generazione hanno permesso di salvare la vita a un autista di autobus di 55 anni, residente a Roscigno, colpito nei giorni scorsi da un ictus ischemico. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al reparto di Neurologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, diretto dal dottor Maurizio Tenuta.

Ecco cosa è accaduto

All’arrivo in ospedale, il paziente presentava paresi al lato destro del volto e difficoltà nel linguaggio, sintomi tipici di un evento ischemico cerebrale. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla competenza dell’équipe medica, è stato immediatamente sottoposto a un trattamento farmacologico innovativo, utilizzato dall’ospedale pollese tra i primi centri in Italia.

Salvo grazie ad un farmaco innovativo

Si tratta di un farmaco di nuova generazione, iniettato in pochi secondi, capace di agire in maniera immediata e determinante nella fase acuta dell’ictus, riducendo drasticamente il rischio di danni permanenti. L’azione tempestiva dei sanitari si è rivelata decisiva per il buon esito clinico. Le successive indagini diagnostiche hanno infatti escluso la presenza di lesioni cerebrali, confermando l’efficacia del trattamento e il positivo decorso del paziente, ora fuori pericolo.

Il caso rappresenta un esempio concreto dell’elevato livello di professionalità e specializzazione del reparto di Neurologia dell’ospedale di Polla, una struttura che continua a distinguersi per l’adozione di protocolli all’avanguardia e per la capacità di rispondere con efficacia alle emergenze tempo-dipendenti come l’ictus.