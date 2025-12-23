Roscigno, 55enne colto da ictus ischemico: salvato al “Curto” di Polla grazie ad un farmaco innovativo

Grazie alla rapidità dell’intervento e alla competenza dell’équipe medica, è stato immediatamente sottoposto a un trattamento farmacologico innovativo, utilizzato dall’ospedale pollese tra i primi centri in Italia

A cura di Federica Pistone
Ospedale Curto

Un intervento tempestivo e l’impiego di una terapia di nuova generazione hanno permesso di salvare la vita a un autista di autobus di 55 anni, residente a Roscigno, colpito nei giorni scorsi da un ictus ischemico. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al reparto di Neurologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, diretto dal dottor Maurizio Tenuta.

Ecco cosa è accaduto

All’arrivo in ospedale, il paziente presentava paresi al lato destro del volto e difficoltà nel linguaggio, sintomi tipici di un evento ischemico cerebrale. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla competenza dell’équipe medica, è stato immediatamente sottoposto a un trattamento farmacologico innovativo, utilizzato dall’ospedale pollese tra i primi centri in Italia.

Salvo grazie ad un farmaco innovativo

Si tratta di un farmaco di nuova generazione, iniettato in pochi secondi, capace di agire in maniera immediata e determinante nella fase acuta dell’ictus, riducendo drasticamente il rischio di danni permanenti. L’azione tempestiva dei sanitari si è rivelata decisiva per il buon esito clinico. Le successive indagini diagnostiche hanno infatti escluso la presenza di lesioni cerebrali, confermando l’efficacia del trattamento e il positivo decorso del paziente, ora fuori pericolo.

Leggi anche:

Ottati in festa per i 100 anni di Zio Attilio Capozzoli

Il caso rappresenta un esempio concreto dell’elevato livello di professionalità e specializzazione del reparto di Neurologia dell’ospedale di Polla, una struttura che continua a distinguersi per l’adozione di protocolli all’avanguardia e per la capacità di rispondere con efficacia alle emergenze tempo-dipendenti come l’ictus.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Teggiano, Marisa Federico lascia la maggioranza e passa all’opposizione: si apre una nuova fase politica

La rottura matura dopo la decisione del primo cittadino di revocare le…

Asl Salerno

Sicurezza sul lavoro, vittoria per l’Ugl Salute: più personale dedicato all’Asl Salerno

"Si tratta di un risultato importante frutto di un lavoro costante del…

Ad Agropoli torna la solidarietà con il “Giocattolo sospeso”

Il principio cardine della manifestazione è stato riassunto nel messaggio evocativo scelto…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.